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FETÖ'nün 'Gaybubet Evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan Eski Daire Başkanı ve 14 kişi...

FETÖ'nün 'Gaybubet Evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan Eski Daire Başkanı ve 14 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda aralarında daha önce Adalet Bakanlığında Daire Başkanlığı yapan Erol Mutlu dahil 14 şüpheli...

10.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:56

FETÖ'nün 'Gaybubet Evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan Eski Daire Başkanı ve 14 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda aralarında daha önce Adalet Bakanlığında Daire Başkanlığı yapan Erol Mutlu dahil 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyalarından gözaltı kararları verilen 15 kişi ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aralarında daha önce Adalet Bakanlığında Daire Başkanlığı yapan Erol Mutlu dahil 14 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Erol Mutlu'nun daha önce Bursa hakimliği görevindeyken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği, Hayati Canlılar'ın ise kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneğinin eski başkanlarından olduğu öğrenildi. Zanlılar arasında FETÖ'nün sözde "bölge üniversite mesulü", "eyalet talebe mesulü", "mezun mesulü", "küçük bölge sorumlusu", "mütevelli üyesi" ve "ev ablası" ile meslekten ihraç edilmiş teğmenin bulunduğu bildirildi.

Ekiplerin baskını sırasında, örgüt üyeleri tarafından kullanılan dubleks dairedeki gizlenme yöntemleri de dikkat çekti.

Bazı şüphelilerin, polisleri fark edince katlar arasındaki gizli geçiş ve saklanma yerlerine girdikleri ancak ekiplerden kaçamadıkları belirtildi. Adreslerdeki aramalarda, zanlılar için hazırlanmış sahte kimlikler ile başkaları adına düzenlenmiş doktor raporları ele geçirildi.

Polis ekiplerinin firari 3 şüpheliyi yakalama çalışması devam ederken emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün 'Gaybubet Evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan Eski Daire Başkanı ve 14 kişi...

Kaynak: İHA

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