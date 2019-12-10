FETÖ'nün futbol yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu
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FETÖ'nün futbol yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

10.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:20
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular ve Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında, ifadelerinde itiraflarda bulunan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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