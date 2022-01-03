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FETÖ firarisi ihraç binbaşı saklandığı evde yakalandı

FETÖ firarisi ihraç binbaşı saklandığı evde yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski binbaşı G.Ö. saklandığı evde yakalandı.

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski binbaşı G.Ö. saklandığı evde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan eski piyade binbaşı G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada 2018 yılından bu yana aranan G.Ö.'nün kayıtsız adreste saklandığı ve tanınmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi. Özel ekip, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek G.Ö.'yü gözaltına aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında ve Genelkurmay Başkanlığı'nda önemli görevlerde bulunduğu öğrenilen G.Ö., sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. G.Ö.'nün sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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