FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı
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FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan...

FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alınan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ayrıca ByLock kullandığı tespit edilen Munise Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeleri ve yöneticileri pozisyonunda aranması bulunan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; FETÖ lideri Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu, örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, FETÖ mensuplarınca kullanıldığı bilinen kripto haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firari olarak aranmakta olan Munise Gülen (28), saklandığı adreste ekiplerce yakalandı. Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Munise Gülen'in, İzmir ve ilçelerinde, örgüt içinde 'ağabey' ya da 'abla' olarak bilinen, öğrencilerle ilişkileri kuran kişilerle irtibatta olduğu ve örgüte kazandırılan öğrencilerin hangi okullarda eğitim alacaklarını planladıkları, planlanan okullara girmelerinde yardımcı oldukları tespit edilmişti.

FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı
FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı
FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı
FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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