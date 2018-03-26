Fetö'den Yargılanan Öğretmene 7,5 Yıl Hapis

Fetö'den Yargılanan Öğretmene 7,5 Yıl Hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklanan öğretmen yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'den Yargılanan Öğretmene 7,5 Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklanan öğretmen yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 ay önce tutuklanan ve dershanede öğretmenlik yaptığı öğrenilen Hüseyin Özkan'ın yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ve gazetecilerin alınmadığı duruşmada mahkeme Hüseyin Özkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

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