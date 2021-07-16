FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçıya 17 yıl 3 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski istihbaratçı Yıldıray Pala, 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski istihbaratçı Yıldıray Pala, 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Yıldıray Pala tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar, önceki celse dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Pala'ya söz verdi.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütle organik bağının bulunmadığını iddia eden Pala, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını savundu.

Yargılamada gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını ifade eden Pala, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasını ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Pala "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 13 yıl 6 ay, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile 84 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı. Pala hakkında takdir indirimi uygulanmadı.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya