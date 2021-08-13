FETÖ'den gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ'den gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personel, adliyeye sevk edildi Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personel, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personel, adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personel, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imam olarak sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, faaliyet gösterdikleri illerde kendilerine bağlı olarak faaliyet yürüten askeri personeller ile ankesörlü hatlardan irtibat kurdukları belirlendi. Ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, 1 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç binbaşı ve 3 ilişiği kesilen askeri öğrenci olmak üzere 17 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ağustos tarihinde Mersin merkezli Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da gerçekleştirdiği operasyonlarda aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki işlemlerin tamamlanan şahıslar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü