FETÖ'den 1'i avukat 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 1'i avukat 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 1'i avukat 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, Samsun merkez ile Çarşamba ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, kapatılan Polis Akademisi/Koleji'nden 2015 yılında ilişikleri kesilen, 1'i OMÜ Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi, 1'i avukat, 1'i ihraç polis memuru, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 12 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin korona virüs testleri pozitif çıktığı için tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, Kocaeli'de gözaltına alınan H.E. bu ilde adliyeye sevk edilip Samsun Adliyesi'ne Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verip tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.F.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 1'i avukat 6 kişi de bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı