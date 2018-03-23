Fetö Davasında İtirafçı Olan Eski Başsavcıya 2,5 Yıl Hapis

SAMSUN'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken itirafçı olunca tutuksuz yargılanan Cumhuriyet eski başsavcısı Adem Kul (51), bugünkü duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Samsun'a düz savcı olarak atanan Adem Kul, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edildi. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan Kul, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski savcı Adem Kul, mahkeme heyetine 14 Ocak 2018'de dilekçe gönderen tutuklu sanık, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Mahkeme heyetine ifade veren Kul, yurt dışına çıkış yasağı, duruşmalara katılma zorunluluğu ve ayağına elektronik kelepçe takılması şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

Bugün görülen karar duruşmasında önceki beyanlarını ifade eden Adem Kul'u, mahkeme heyeti etkin pişmanlık yasasından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışı çıkış yasağı koydu ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

- Samsun