Fetih Hareketi 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Haberler
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Fetih Hareketi 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih", kuruluşunun 57'nci yıl dönümünü festival havasında kutladı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih", kuruluşunun 57'nci yıl dönümünü festival havasında kutladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde düzenlenen kutlamalara, yüzlerce Fetih üyesi ve destekçisinin yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilcileri katıldı.

Fetih Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, burada yaptığı konuşmada, İsrail işgaline karşı Batı Şeria'nın şehir ve köylerinde yürütülen halk direnişine Fetih'in katkılarına dikkati çekti.

Fetih Merkez Komite Üyesi Abbas Zeki de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Direniş çabalarımızı artırmak bizim için elzemdir, çünkü zulüm arttı ve yüce halkımıza karşı yolsuzluk ve adaletsizlik yayıldı." diye konuştu.

Fetih Hareketi 1 Ocak 1965'te Filistinli lider Yasir Arafat'ın öncülüğündeki bir grup tarafından kurulmuştu.

Fetih Hareketi 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Fetih Hareketi 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Fetih Hareketi 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Fetih Hareketi 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri

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