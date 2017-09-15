Fethiyespor, Yeni Teknik Direktörü 'Özkara' İle İlk Sınavında

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada 4 puan toplayan Fethiyespor, yarın yeni teknik direktörü Hüsnü Özkara yönetimindeki ilk sınavında Gümüşhanespor'u konuk edecek. Eser Kardeşler'in istifasından sonra Feyyaz Uçar'la sözleşmenin eşiğinden dönüp, son karar olarak Özkara ile 1 yıllık mukavele imzalayan Ege ekibi, İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Yavuz Özkan'ın yöneteceği karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fethiyespor gibi önemli camiada görev aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Hüsnü Özkara, "İlk maçımda futbolcularımdan galibiyet bekliyorum" dedi. - Fethiye