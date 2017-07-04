Fethiyespor Onur'a Döndü

SPOR Toto 2'nci Lig ekibi Fethiyespor, Kocaeli Birlikspor'dan eski futbolcusu Onur Garip'le el sıkıştı. Onur, kulüp binasında düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı.



2007-08 sezonunda Fethiyespor forması giyen 27 yaşındaki forvet Gençlerbirliği, Hacettepe, Kastamonuspor, Şanlıurfaspor, Gaziosmanpaşa, Hatayspor ve Kırklarelispor'da da oynadı. Geçen sezon Kocaeli Birlikspor formasıyla 26 maçta 12 gol kaydeden Onur, Fethiyespor'a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek, "Artık daha tecrübeliyim. Yeni sezonda elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.



FOTOĞAFLI - Fethiye