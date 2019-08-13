Fethiye Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda yangın

13.08.2019 18:21

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.

Helikopterle müdahale nedeniyle Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları durduruldu.

Kaynak: AA