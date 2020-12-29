Fethiye'de yaşayan İngiliz kadın Müslüman oldu
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Fethiye'de yaşayan İngiliz kadın Müslüman oldu

29.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:47
Fethiye'de yaşayan İngiliz kadın Müslüman oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Charlotte Marie Atkinson, Müslümanlığı seçti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiltere uyruklu Charlotte Marie Atkinson, Müslümanlığı seçti.

Bir buçuk yıldır kentte yaşayan 26 yaşındaki Atkinson, İlçe Müftülüğüne başvurarak Müslüman olmaya karar verdiğini bildirdi.

Müftü Kamil Oktay rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren Atkinson, şahitlerin huzurunda Müslüman oldu.

"Elif" adını alan Atkinson gazetecilere, Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini söyledi.

Son yıllarda manevi olarak büyük problemler yaşadığını anlatan Atkinson, "Türkiye'ye geldiğimde insanlar bana çok yardımcı oldu. Bunu kendi ülkemde göremedim. Yaptığım araştırmalarda, bu yardımseverliğin kaynağının İslamiyet'e dayandığını öğrendim. Araştırmalarımın ardından Müslüman olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Atkinson, İslamiyet'te kendisini en çok camiler ve ezan sesinin etkilediğini dile getirdi.

Müftü Oktay da ihtida belgesini verdiği Atkinson'a, dini kitap ve hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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