Fethiye'de yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı
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Fethiye'de yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

19.10.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:51
Fethiye'de yaralı bulunan oklu kirpi tedavi altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı bulunan oklu kirpi, tedavi altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı bulunan oklu kirpi, tedavi altına alındı.

Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaralı bir oklu kirpi olduğunu fark edenler, durumu Hayvan Destek ve Eğitim Derneğine (HAYDED) bildirdi.

Dernek görevlilerince ormanlık alandan alınarak hayvan ambulansına konulan kirpi, veteriner kliniğine götürüldü.

HAYDED Başkan Yardımcısı Baha Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin acil ihbar hattına gelen bilginin ardında yaralı hayvana ulaştıklarını söyledi.

Kirpinin vücudunda gözle görülebilen yaralar olduğunu belirten Ünsal, "Kirpinin tedavisine başlandı. Sokak hayvanlarına yardım için kurulan bir derneğiz. Daha önce ördek, martı gibi yaralı hayvanların tedavilerini yaptırdık. İlk kez bir oklu kirpiyle karşılaştık. İnşallah iyileştirip doğaya salacağız." diye konuştu.

Veteriner Osman Aydın Kara da oklu kirpinin yaralarının yırtıcı bir hayvanın saldırısı sonucu oluştuğunu ifade ederek, "Kısa sürede iyileşeceğini tahmin ediyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince doğaya salınacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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