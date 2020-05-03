Fethiye'de kahvehanede mahsur kalan kedi ve yavrularını polis kurtardı

Fethiye ilçesinde kahvehanede mahsur kalan kedi ile iki yavrusunu polis kurtardı.

Fethiye ilçesinde kahvehanede mahsur kalan kedi ile iki yavrusunu polis kurtardı.

Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'ndeki kapalı kahvehaneden kedi sesi geldiğini duyan polis ekipleri, durumu iş yeri sahibine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine gelen iş yeri sahibinin kapıyı açmasıyla kedi ve iki yavrusu kurtarıldı.

Polis ekipleri tarafından su ve mama verilen kediler, daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA