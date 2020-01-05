Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

05.01.2020 02:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 03:08
Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadir Yaman idaresindeki 51 BG 583 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi'nde, İlkay Girgin yönetimindeki 48 F 5469 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, sanayideki bir iş yerinin direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Yaman ve Girgin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler