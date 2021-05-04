Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu
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Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu

Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan hane halkını endişelendirdi. İhbar üzarine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı.

Pazar Yeri Mahallesi 256 Sokak üzerinde bulunan bir evin yatak odasına yılan gören aile endişe içerisinde itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri özel aparat yardımıyla yılanın yerini belirledi. Zehirli olduğu öğrenilen 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı. Büyük panik yaşayan aile yılanı çıkaran ekiplere teşekkür etti.

 


Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu
Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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