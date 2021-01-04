Fethi Sekin kimdir, nereli? Fethi Sekin ne zaman vefat etti? Fethi Sekin nasıl şehit oldu?
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Fethi Sekin kimdir, nereli? Fethi Sekin ne zaman vefat etti? Fethi Sekin nasıl şehit oldu?

04.01.2021 16:30 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:33
Fethi Sekin kimdir, nereli? Fethi Sekin ne zaman vefat etti? Fethi Sekin nasıl şehit oldu?

Kahraman polis Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümü!1973 yılında dünyaya gelen Sekin, 2017'de İzmir Adalet Sarayı'na gerçekleştirilen terörist saldırı sırasında 2 terörist ile çatışmaya girdi ve hain kurşunlar nedeniyle şehit oldu. Fethi Sekin kimdir? Fethi Sekin naaşı nereye defnedilmiştir? Fethi Sekin ne zaman vefat etti? Fethi Sekin nasıl şehit oldu?

5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı'nın girişinde PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda trafik polisi Fethi Sekin ve Musa Can adında adliye çalışanı hayatını kaybetti. Ölüm yıl dönümünde Fethi Sekin olayı nedir? Fethi Sekin hayatı, ailesi ve daha fazlası haberimizde…

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. Eğitimini Elazığ'da tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun oldu ve ilk görev yeri olan Kilis'e gitti. Ardından Bingöl'e atanan kahraman polis, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.

Fethi Sekin, Bingöl'den sonra İzmir'e tayin oldu ve yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı. 2017 yılında İzmir Adalet Sarayı'na yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düştü. Saygı ve sevgiyle anılan polis Fethi Sekin'in naaşı ise Elazığ'a bağlı Doğancık köyüne defnedildi.

Fethi Sekin kimdir, nereli? Fethi Sekin ne zaman vefat etti? Fethi Sekin nasıl şehit oldu?

FETHİ SEKİN NE ZAMAN VEFAT ETTİ, NASIL ŞEHİT EDİLDİ?

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli trafik polisi olarak görev yapan Fethi Sekin, o sırada teröristlerin hain saldırısına karşı koyarak olayın büyümesinin önüne geçmiştir.

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin kapısına geldi. Fethi Sekin yabancı aracı erken teşhis ederek, müdahalede bulundu. Araçtan inen 2 terör örgütü mensubu teröristin peşinden bir süre gitti. Teröristler yanlarında getirdikleri bombayı patlatsalar da Sekin, bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı. Ancak bir aracın arkasına gizlenen diğer hainin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle şehit oldu. Olay nedeniyle 9 kişi yaralandı 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

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