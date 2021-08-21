Festivalde Ziynet Sali coşkusu

Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alan pop müziğin güçlü sesi Ziynet Sali, şarkılarıyla hem duygulandırdı hem de coşturdu.

Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alan pop müziğin güçlü sesi Ziynet Sali, şarkılarıyla hem duygulandırdı hem de coşturdu.

Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu ünlü pop sanatçısı Ziynet Sali oldu. Konser öncesi verdiği röportajda Bursa Festivali'nde ilk kez sahne alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen ünlü sanatçı 1,5 yıl aradan sonra şarkı söylemenin ve mesleğini icra edebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Pandemi, yangınlar ve seller ile toplum olarak manik depresif bir dönem yaşandığını hatırlatan Sali, "Benim hayatım şarkı söylemekmiş. Bir buçuk yıllık dönemde boşluğa düştük. Evet biraz da dinlendik ama umarım böyle bir dinlenme bir daha olmaz" diye konuştu.

Yeşil Bursa'ya özel kıyafet

Bursa'ya daha önce de geldiğini söyleyen ünlü sanatçı, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk defa sahne alacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Bursa denince akla yeşil renk geldiğinin altını çizen Ziynet Sali, "Bursaspor'un da rengi yeşil beyaz. Bende Bursa'ya özel olarak yeşil bir sahne kıyafeti seçtim" dedi.

Alkışlar arasında sahneye çıkan Ziynet Sali, son albümüne adını veren Kalbim Tatilde şarkısıyla selamladı seyircileri. Bursa için seçtiği parçalarıyla izleyenleri hem duygulandıran hem de coşturan Ziynet Sali, Sezen Aksu'nun Herşeyi Yak şarkısını da Türkçe ve Yunanca seslendirerek müzikseverleri mest etti.

Eşine Bursa'dan moral verdi

Eşi aynı zamanda orkestranın gitaristi olan Erkan Erzurumlu'nun Covid olduğu için konsere katılmadığını söyleyen ünlü sanatçı, eşini görüntülü arayarak Açıkhava Tiyatrosu'ndaki coşkuyu paylaştı. Ziynet Sali, hasta eşine moral vermek için de eşinin yeni çıkan şarkısını seslendirdi. Ziynet Sali, bu güzel gecenin mimarı ve müzikseverlere uzun bir aradan sonra sanatla buluşma fırsatı veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ünlü sanatçıya şarkıları ve güzel sesi ile Bursalılara yaşattığı müzik ziyafeti için şükranlarını sunarak Bursa hatırası olarak BKSTV'nin Hacivat - Karagöz figürlü plaketini verdi. Konseri AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile BKSTV Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Kumova da izledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı