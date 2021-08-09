Festivalde Bugün

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Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 9 Ağustos 2021 tarihli programıHalk BahçesiHalk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri / 18. 00 - 23.

Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 9 Ağustos 2021 tarihli programı

Halk Bahçesi

Halk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri/ 18. 00 - 23. 00

Çanakkale Seramik Atölyeleri Performans ve Ürün Tanıtımları

Çanakkale Sanatçıları El Sanatları ve Ürünleri Stantları

Çocuk Aktiviteleri/ Şişme Oyuncaklar 18. 00 - 20. 30

Sihirli Balon Gösterimi/ Her gün 19. 30

Maskot Bando/ Her gün 18. 00 - 20. 30

Animasyon Programları/ Her gün 18. 00 - 20. 30

Spor Etkinlikleri

"Mesafeler Spora Engel Değil" "Sağlık Olsun"

Basit Egzersiz Hareketleri (Eğitmen Erdal Akyürek)

Tarih: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Yer: Özgürlük Parkı

Saat: 19: 00 - 20: 00

Troia Festivali Bisiklet Turu

Çanakkale Bisiklet Platformu

"Sağlık için Hareket, Hareket için Bisiklet"

Tarih: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Saat: 20: 00 - 22: 30

Güzergah: Golf Aile Çay Bahçesi - Kayserili Ahmet Paşa Caddesi - İskele - Cumhuriyet Bulvarı - İnönü Caddesi - İnönü Köprüsü - Plaj Caddesi - Deniz Sokak - Aziziye Caddesi - 100. Yıl Caddesi - Atatürk Caddesi - Üniversite Kavşağı - Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Caddesi - Lozan Caddesi - Troya Caddesi -Atikhisar/Piri Reis Caddesi - Atatürk Caddesi - Demircioğlu Caddesi - İskele - Troya Atı bitiş.

Ayak Tenisi Turnuvası

Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği

Tarih: 13-14-15 Ağustos

Başvuru Tarihi: 9-10-11 Ağustos

Ayrıntılı Bilgi İçin: 444 17 17/ 1126

Saat: 17: 00 - 22: 00

Yer: Barış Kordonu/Barış Kafe yanı çim alan

Sergiler

Resim ve Seramik Sergisi "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler"

Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ayşe Birsen İLTER, Orçun İLTER

09 - 13 Ağustos 2021

Seramik Sergisi - "Bağış Eserler Koleksiyonu"

Çanakkale Seramik Müzesi

9 - 31 Ağustos 2021

Karikatür Sergisi - "Pandemideyken"

Dr. Durmuş EVCÜMAN

Yazar ve Sanatçı Evi

09 - 13 Ağustos 2018

Anadolu'da Bir Ömür

"Fotoğraflarla Manfred Osman Kofrmann

(26 Nisan 1942 - 11 Ağustos 2005)

TroiaTübingen Vakfı

Korfmann Kütüphanesi

09 - 30 Ağustos 2021

"Sanat Sokakta - 6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin"

Çanakkale Kent Konseyi Sanat Sokağı Çalışma Grubu

Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi

09 - 13 Ağustos 2021

09. 08. 2021 11: 36

Kaynak: Habermetre

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