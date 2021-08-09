Festivalde Bugün
Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 9 Ağustos 2021 tarihli programıHalk BahçesiHalk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri / 18. 00 - 23.
Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 9 Ağustos 2021 tarihli programı
Halk Bahçesi
Halk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri/ 18. 00 - 23. 00
Çanakkale Seramik Atölyeleri Performans ve Ürün Tanıtımları
Çanakkale Sanatçıları El Sanatları ve Ürünleri Stantları
Çocuk Aktiviteleri/ Şişme Oyuncaklar 18. 00 - 20. 30
Sihirli Balon Gösterimi/ Her gün 19. 30
Maskot Bando/ Her gün 18. 00 - 20. 30
Animasyon Programları/ Her gün 18. 00 - 20. 30
Spor Etkinlikleri
"Mesafeler Spora Engel Değil" "Sağlık Olsun"
Basit Egzersiz Hareketleri (Eğitmen Erdal Akyürek)
Tarih: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Yer: Özgürlük Parkı
Saat: 19: 00 - 20: 00
Troia Festivali Bisiklet Turu
Çanakkale Bisiklet Platformu
"Sağlık için Hareket, Hareket için Bisiklet"
Tarih: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Saat: 20: 00 - 22: 30
Güzergah: Golf Aile Çay Bahçesi - Kayserili Ahmet Paşa Caddesi - İskele - Cumhuriyet Bulvarı - İnönü Caddesi - İnönü Köprüsü - Plaj Caddesi - Deniz Sokak - Aziziye Caddesi - 100. Yıl Caddesi - Atatürk Caddesi - Üniversite Kavşağı - Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Caddesi - Lozan Caddesi - Troya Caddesi -Atikhisar/Piri Reis Caddesi - Atatürk Caddesi - Demircioğlu Caddesi - İskele - Troya Atı bitiş.
Ayak Tenisi Turnuvası
Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilciliği
Tarih: 13-14-15 Ağustos
Başvuru Tarihi: 9-10-11 Ağustos
Ayrıntılı Bilgi İçin: 444 17 17/ 1126
Saat: 17: 00 - 22: 00
Yer: Barış Kordonu/Barış Kafe yanı çim alan
Sergiler
Resim ve Seramik Sergisi "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler"
Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ayşe Birsen İLTER, Orçun İLTER
09 - 13 Ağustos 2021
Seramik Sergisi - "Bağış Eserler Koleksiyonu"
Çanakkale Seramik Müzesi
9 - 31 Ağustos 2021
Karikatür Sergisi - "Pandemideyken"
Dr. Durmuş EVCÜMAN
Yazar ve Sanatçı Evi
09 - 13 Ağustos 2018
Anadolu'da Bir Ömür
"Fotoğraflarla Manfred Osman Kofrmann
(26 Nisan 1942 - 11 Ağustos 2005)
TroiaTübingen Vakfı
Korfmann Kütüphanesi
09 - 30 Ağustos 2021
"Sanat Sokakta - 6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin"
Çanakkale Kent Konseyi Sanat Sokağı Çalışma Grubu
Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi
09 - 13 Ağustos 2021
09. 08. 2021 11: 36
Kaynak: Habermetre