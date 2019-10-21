Ferruh Taşdemir ve Eftalya Kökbudak görkemli bir düğünle evlendi!

21.10.2019 14:01

Magazin dünyasının ünlü ismi Ferruh Taşdemir nişanlısı Eftalya Kökbudak ile Raffles Hotel'de görkemli bir düğünle evledi! Düğüne iş ,siyaset,sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Ali Ağaoğlu,Ajda Pekkan,Mehmet Ağar,Volkan Konak, Nusret düğüne katılan isimler arasındaydı.

#FerruhTaşdemir #EftalyaKökbudak