Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı
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Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı

5 yıl önce evlenen Ferman Toprak ile Hilal Toprak, boşanma kararı aldı. Adel Su adında bir kızları olan çiftten Hilal Toprak, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İlk bizden duyun istedik" dedi.

12.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:43

Yıllar önce ünlü türkücü Ferman Toprak ile görkemli bir düğünle evlenen Hilal Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını söyledi.

"YOLLARIMI AYIRMA KARARI ALDIK"

Adel Su adında bir kızı bulunan Hilal Toprak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; Eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz" ifadelerini kullandı.

Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı
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