Ferman -Hilal Toprak çiftinin mutlu gecesi

07.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:51

Başarılı sanatçının bu özel gecesinde sanat ,sosyete,spor,magazin ve iş dünyasından yakın dostları yalnız bırakmadı.Şarkılarınsöylendiği muhteşem gecede, eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.Geceye katılan isimlerarasında Süreyya Yalçın ,Ozan Baran,Selin Ciğerci, Soner Sarıkabadayı, Aslı Hünel, Elif Karlı, Songül Karlı,Murat Kurşun, Seccad Mehmedi ,Ramazan Burak Telli, Lütfü Sapmaz, Tamer Köseoğlu, Yusuf Köksal, Savaş Fatin, Bülent Alıcı,Akın Şatıroğlu,Oğuz Vural ,Ogün Temizkanoğlu gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

Sürpriz nikah tazelemeye 20 kişi şahitlik etti

Boğaza nazır mekanda gerçekleşen doğum günü partisinin bir diğer kutlaması da sürpriz nikah tazeleme oldu. Ünlü organizasyoncu Mustafa Bozkurtönderliğinde,Kral fm radyo programcısıAfrikalı Ali sunumu, 20 kişilik şahit ordusuyla nikah tazeleyen Ferman - Hilal Toprakçiftinin heyecanı gözlerden kaçmadı. Pasta keserek geceyi kutlayan mutlu çift, geniş şahit kadrosuyla da objektiflere poz verdi.Eşi Hilal Toprak'ın kendisine en büyük hediyesinin minik kızları olan Adel Su Toprak olduğunu belirten başarılı isim "44 olduk.Daha nicelerini kutlamamızı Allah nasib etsin.Bu gecede yanımda olan olamayan bütün dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Bir de dev kadro şahitlerle nikahımızı bir sürprizle tazeledik.Güzel bir anı oldu " dedi.

Doğum günü partisinde Ferman Toprak'ı yalnız bırakmayan sanatçı konuklar da tek tek sahneye çıkarak; seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye katılan davetlileri adeta mestetti.

Kaynak: Bültenler