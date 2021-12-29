Ferman Akgül eşi kim? Ferman Akgül eşi Bettina Kuperman kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Ferman Akgül eşi kim? Ferman Akgül eşi Bettina Kuperman kaç yaşında, nereli?

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Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi ile Bodrum'da nikah masasına oturdu. Peki, Ferman Akgül eşi kim? Ferman Akgül eşi Bettina Kuperman kaç yaşında, nereli?

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi. Nikahtan sonra çektirdikleri pozları paylaşan Akgül, "Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikahımızı ekleyelim artık dedik" notunu yazdı. Ferman Akgül eşi kim? Ferman Akgül eşi Bettina Kuperman kaç yaşında, nereli?

FERMAN AKGÜL EŞİ KİM?

Bettina Kuperman Danimarkalıdır.

2009'dan bu yana ülkemizde yaşıyor ancak sık sık Danimarkaya gidip geliyor

Bettina Kuperma Kopenhag'da hukuk yüksek lisansı yapmış olan Bettina Kuperman, yönetim danışmanlığı, stratejik planlama, iletişim ve marka geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor.

Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi

Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi

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