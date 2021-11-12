Ferizli ve Söğütlü'de emniyet kemerinin önemi "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasıyla anlatıldı - Haberler
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Ferizli ve Söğütlü'de emniyet kemerinin önemi "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasıyla anlatıldı

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli ve Söğütlü'de emniyet kemerinin önemi

Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde, polis ve jandarma ekiplerinin iş birliğiyle "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde, polis ve jandarma ekiplerinin iş birliğiyle "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi önünde yapılan kontrollere, Kaymakam Hasan Balcı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri katıldı.

Ekiplerce durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara, emniyet kemerinin takılmasının kazalarda hayat kurtardığı hatırlatılarak, maske ve broşür dağıtıldı.

Söğütlü ilçe merkezinde yapılan denetimlere de Kaymakam Cevat Gün, Söğütlü Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan, jandarma ve emniyet yetkilileri katıldı.

Kaymakam Gün, yaptığı açıklamada, araçlarda kemer takma eğitimine okul öncesi dönemde başlanması gerektiğini belirterek, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vurguladı.

Ferizli ve Söğütlü'de emniyet kemerinin önemi Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasıyla anlatıldı

Ferizli ve Söğütlü'de emniyet kemerinin önemi Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasıyla anlatıldı

Ferizli ve Söğütlü'de emniyet kemerinin önemi Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasıyla anlatıldı

Ferizli ve Söğütlü'de emniyet kemerinin önemi Bi Hareketine Bakar Hayat kampanyasıyla anlatıldı

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