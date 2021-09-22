Ferizli Kaymakamı Balcı'dan meslek lisesine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ferizli Kaymakamı Balcı'dan meslek lisesine ziyaret

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli Kaymakamı Balcı'dan meslek lisesine ziyaret

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz ile sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra pansiyonda kalan öğrencilerle yemek yiyen Balcı, öğrencilere aileleri ve gelecekteki hedefleriyle ilgili sorular sordu.

Kaymakam Balcı, öğrencilere yaz tatillerinde meslek bölümleriyle ilgili alanlarda çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Ferizli Kaymakamı Balcı'dan meslek lisesine ziyaret

Ferizli Kaymakamı Balcı'dan meslek lisesine ziyaret

Ferizli Kaymakamı Balcı'dan meslek lisesine ziyaret

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu
Magazin Göksel Mehmet Ali Erbil
Spor Namaz Vakitleri Mesut Özil Şenol Güneş Emmanuel Macron Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Ziya Selçuk Vladimir Putin Antonio Guterres Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ferizli Kaymakamı Balcı'dan meslek lisesine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 09:23:15. #1.12#