Ferizli Kaymakamı Balcı'dan meslek lisesine ziyaret

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz ile sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra pansiyonda kalan öğrencilerle yemek yiyen Balcı, öğrencilere aileleri ve gelecekteki hedefleriyle ilgili sorular sordu.

Kaymakam Balcı, öğrencilere yaz tatillerinde meslek bölümleriyle ilgili alanlarda çalışmaları tavsiyesinde bulundu.