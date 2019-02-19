Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Görevine Başladı

Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Sevinç'in emekliye ayrılmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Soner Yılmaz, görevine başladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkın süredir mesleki ve idarecilik görevlerinde bulunduğunu belirtti.

İlçedeki okul müdürleri, öğretmenler ve veliler ile öğrencilere en iyi şekilde eğitim verilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ayrıca öğrencilerimizin daha sonraki gidecekleri okullarda da ilçemizi en güzel bir şekilde temsil etmelerini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA