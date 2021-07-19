Ferizli'de Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.
Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen programa, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş, İlçe Müftüsü Bedrisinan Yazıcı ve sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Yakınlarının kabirleri başında dua eden vatandaşlar, İlçe Müftülüğünce görevlendirilen din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu