Ferizli'de Kovid-19 nedeniyle 148 kişi karantinada bulunuyor
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Ferizli'de Kovid-19 nedeniyle 148 kişi karantinada bulunuyor

Ferizli'de Kovid-19 nedeniyle 148 kişi karantinada bulunuyor
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 148 kişinin ilçelerinde karantinada olduğunu bildirdi.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 148 kişinin ilçelerinde karantinada olduğunu bildirdi.

Arslanköylü, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin Sakarya Valiliği koordinesinde sürekli denetim halinde olduğunu söyledi.

İlçede 148 vatandaşın karantinada kontrol altında tutulduğunu aktaran Arslanköylü, "Aşılama konusu Toplum Sağlığı Merkezi'miz tarafından yakından takip ediliyor. İlçe devlet hastanemizde alınan randevular saatlerinde yapılmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Kovid-19 ile mücadelemiz devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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