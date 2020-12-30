Ferizli'de Kovid-19 denetimleri
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Ferizli'de Kovid-19 denetimleri

30.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:13
Ferizli'de Kovid-19 denetimleri

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, ilçede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler ve denetimler sayesinde vaka sayılarında azalma yaşandığını bildirdi.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, ilçede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler ve denetimler sayesinde vaka sayılarında azalma yaşandığını bildirdi.

Arslanköylü, salgının başından bu yana Sakarya Valiliği koordinasyonunda ilçede tedbirlerin ve denetimlerin üst düzeyde tutulduğunu belirtti.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının ilçe genelinde salgın sürecinde yaptığı denetimlerde 172 kişi ve 10 işletmeye toplamda 257 bin 979 lira idari para cezası uyguladığını aktaran Arslanköylü, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayılarında düşüşler görülmeye başlandığını kaydetti.

Muhtarların sorumlu oldukları mahallelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak eksiklikleri tamamladıklarını ifade eden Arslanköylü, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgın sürecinde çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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