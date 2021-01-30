Ferizli'de kadınlara yönelik kanser farkındalık etkinliği düzenlendi
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Ferizli'de kadınlara yönelik kanser farkındalık etkinliği düzenlendi

30.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:22
Ferizli'de kadınlara yönelik kanser farkındalık etkinliği düzenlendi

Ferizli ilçesinde, kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ferizli ilçesinde, kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sosyal Dayanışma Merkezi'nde verilen eğitimde konuşan Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gülşah Yılmaz, ocak ayının rahim ağzı kanseri farkındalığına ayrıldığını söyledi.

Bu kapsamda, merkez olarak bir dizi etkinlik düzenlediklerini aktaran Yılmaz, ilçedeki kursiyer ve eğitmenlere eğitim verdiklerini kaydetti.

Kanserde erken tanının önemine işaret eden Yılmaz, kadınların şüphelendikleri durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Sağlık görevlilerince, kanser türlerinin ve belirtilerinin paylaşıldığı etkinliğin sonunda Yılmaz, katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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