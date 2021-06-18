Ferizli Belediyesine işitme engelliler için yönlendirme levhaları yerleştirildi
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Ferizli Belediyesine işitme engelliler için yönlendirme levhaları yerleştirildi

Ferizli Belediyesine işitme engelliler için yönlendirme levhaları yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Ferizli Belediyesi, işitme engellilerin kamu kuruluşlarındaki işlemlerinde yardımcı olmak amacıyla birim tabelalarının yanına yönlendirme levhaları yerleştirdi.

Ferizli Belediyesi, işitme engellilerin kamu kuruluşlarındaki işlemlerinde yardımcı olmak amacıyla birim tabelalarının yanına yönlendirme levhaları yerleştirdi.

Belediyenin hizmet binasındaki birimlerin girişine levhaları asan Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, yaptığı açıklamada, işitme engelli vatandaşların kurumlarda sorunlarını kolaylıkla aktarabilmeleri ve çözüme ulaştırabilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Sosyal sorumluluk projesi hazırladıklarını anlatan Gündoğdu, işaret diliyle birimleri anlatan görselleri yerleştirdiklerini kaydetti.

Gündoğdu, projenin devamında belediye bünyesinde bir personelin işaret dili öğrenerek, işitme engelli vatandaşların daha kolay ve hızlı hizmet almalarını sağlayacaklarını ifade ederek, projeyi Türkiye'deki belediyeler arasında ilk uygulayanlardan oldukları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Rize Anadolu Kültür Spor ve Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Kansızoğlu da "özel insanlara" özel projeler hazırladıklarını belirtti.

Birimlerin kapılarına yerleştirilen yönlendirme tabelalarıyla işitme engelli vatandaşların hiçbir desteğe ihtiyaç duymadan işlerini görebileceklerini dile getiren Kansızoğlu, katkıları ve hassasiyetlerinden dolayı Gündoğdu'ya teşekkür etti.

Ferizli Belediyesine işitme engelliler için yönlendirme levhaları yerleştirildi
Ferizli Belediyesine işitme engelliler için yönlendirme levhaları yerleştirildi
Ferizli Belediyesine işitme engelliler için yönlendirme levhaları yerleştirildi
Ferizli Belediyesine işitme engelliler için yönlendirme levhaları yerleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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