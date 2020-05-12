Ferizli Belediyesi'nden berber ve kuaförlere hijyen malzemesi desteği Ferizli Belediyesince berber, kuaför ve güzellik salonlarına koruyucu yüz maskesi ve dezenfektan dağıtıldı.

Ferizli Belediyesince berber, kuaför ve güzellik salonlarına koruyucu yüz maskesi ve dezenfektan dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, iş yerlerini erken saatlerde açan ve randevu sistemiyle müşterilerini kabul eden ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına, hijyen malzemesi ve maske dağıtarak hayırlı kazançlar diledi.

Halkın sağlığı açısından herhangi bir olumsuz duruma yer vermemek için tedbiri hiçbir zaman elden bırakmadıklarını vurgulayan Gündoğdu, kuaförlerin ve müşterilerin kullanması için dezenfektan ve maske dağıtımına devam edileceğini bildirdi.

Gündoğdu, vatandaşın sağlığı için tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini belirterek, "Bizim için hemşehrilerimizin ve esnafımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Yeniden hizmet vermeye başlayan berber, güzellik salonu ve kuaförlerimize işlerinde bereket ve kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA