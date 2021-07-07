Ferit Karakaya siyaset liderlerinin espor sözlerine tepki gösterdi!
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Ferit Karakaya siyaset liderlerinin espor sözlerine tepki gösterdi!

Ferit Karakaya siyaset liderlerinin espor sözlerine tepki gösterdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Son günlerde siyasetçilerin espor ve oyun dünyasına dair yaptığı açıklamalar sık sık gündemde yer almakta. Ferit Karakaya'dan siyasetçilere tepki!

Yıllardır yaptığı yayınlarla bilinen Twitch yayıncısı Ferit Karakaya siyaset liderlerinin espor sözlerine tepki gösterdi. Ferit Karakaya, kişisel Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.

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Attığı Tweet'te "Sayın siyaset liderleri, lütfen saçma sapan espor ve oyun argümanları ile y ve z kuşağına sempatik, samimi görünmeye çalışmayın." sözlerini kullanan Karakaya, bu tarz yaklaşımların çok irite durduğunu ve alakalarının olmadığının çok belli olduğunu da belirtti.

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Bu açıklamanın sebeplerinden birisinin ise Meral Akşener'in bugün söylemiş olduğu "İyi Parti iktidarında 'Dota 10 kişinin oynadığı ve sonunda Korelilerin kazandığı bir oyundur' klişesi son bulacak" sözü olabileceği düşünülüyor. Bugün yapılan açıklamaya ek olarak geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce tarafından dile getirilen "Last of US atmayı unutmayın." sözü de akla gelen ilk açıklamalar arasında.

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Espor sektörü, İYİ Parti gündeminde! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek verdi

Kaynak: Playerbros

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