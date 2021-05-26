Feridun Bahşi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Feridun Bahşi'nin hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Feridun Bahşi geliyor. Peki, Feridun Bahşi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Feridun Bahşi'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Feridun Bahşi kimdir merak ediliyor. Feridun Bahşi kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi nedir, aslen nereli, mesleği ne? Feridun Bahşi ile ilgili bilgiler yazımızda.

FERİDUN BAHŞİ KİMDİR?

Feridun Bahşi (d. 1 Şubat 1959, Yukarıkaraman, Antalya) Türk hakim ve siyasetçi.

Feridun Bahşi doğum tarihi : 1 Şubat 1959

Feridun Bahşi kaç yaşında : 62 yaşında

Feridun Bahşi mesleği ne : Hakim ve siyasetçi

Feridun Bahşi nereli : Antalya

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş, avukatlık stajını Antalya'da, hakimlik stajını ise İskenderun'da yapmıştır. Hakimlik kariyerine Edirne'de Ceza Hakimi olarak başlamış; ardından sırasıyla Siirt, Gümüşhacıköy ve Anamur'da Ceza Hakimliği yapmıştır. Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken, 17 Ağustos Depremi'nde Çınarcık'ta yaptığı binalar nedeniyle 195 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Veli Göçer'in davasına bakmış ve 25 yıl hapis cezası vermiştir.

2005 yılında atandığı Ankara Çocuk Ceza Hakimliği görevinden 2007 Türkiye genel seçimlerinde aday olmak için ayrılmış ve MHP Antalya 4. sıra milletvekili adayı olmuştur. Ayrıca 2011 Türkiye genel seçimlerinde ise MHP'nin Antalya 8. sıra milletvekili olarak yer almıştır. 2009-2012 yılları arasında MHP Merkez Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Meral Akşener'in avukatlığını da üstlenmiştir. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Ekim 2017-Ağustos 2018 dönemlerinde Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ağustos 2017 itibarıyla İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanıdır. 27. dönem Antalya Milletvekilidir. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir, Hakim Sabahat Bahşi ile evli olup iki çocuk babasıdır.