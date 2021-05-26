Feridun Bahşi kimdir? Feridun Bahşi kaç yaşında, aslen nerelidir?

Edirne'de Ceza Hakimi olarak hukuk kariyerine başlayan Feridun Bahşi, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yapmaktadır. Peki Feridun Bahşi kimdir? Feridun Bahşi kaç yaşında, aslen nerelidir?

İYİ Parti'den 27. dönem Antalya Milletvekili seçilen Feridun Bahşi, Meral Akşener'in avukatlığını da yapmaktadır. Feridun Bahşi ile ilgli detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FERİDUN BAHŞİ KİMDİR?

1959'da Antalya'nın Yukarı Karaman köyünde doğdu. Yukarı Karaman İlkokulunda ilkokul eğitimini, Yeniköy Ortaokulu'nda ortaokul eğitimini ve parasız yatılı olarak kazandığı Çanakkale Gökçeada Atatürk İlk Öğretmen Okulu'nda lise eğitimini tamamladı. Daha sonra girdiği üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve buradan mezun oldu. Avukatlık stajını Antalya'da, Hakimlik stajını İskenderun'da yaptı. Askerlik hizmetini Çorlu 5. Kolordu'da Asteğmen olarak tamamladı.

Hukuk kariyerine Edirne'de Ceza Hakimi olarak başladı. Ardından Siirt, Gümüşhacıköy ve Anamur'da Ceza Hakimliği yaptı. Kahramanmaraş'ta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve İlçe Seçim Kurulu Hakimliği, daha sonra Konya'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve son olarak Ankara'da Çocuk Ceza Hakimliği görevlerinde bulundu.

2009-2012 yılları arasında MHP Merkez Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Meral Akşener'in avukatlığını da üstlenmiştir. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Ekim 2017-Ağustos 2018 dönemlerinde Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ağustos 2017 itibarıyla İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanıdır. 27. dönem Antalya Milletvekilidir. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir, Hakim Sabahat Bahşi ile evli olup iki çocuk babasıdır.