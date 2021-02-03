Feride filmi oyuncuları kim? Feride konusu, oyuncuları ve Feride özeti!
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Feride filmi oyuncuları kim? Feride konusu, oyuncuları ve Feride özeti!

03.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:49
Feride filmi oyuncuları kim? Feride konusu, oyuncuları ve Feride özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Feride filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Feride konusu, özeti ve Feride oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Feride filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Feride filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Feride filmini izleyecek olanların merak ettiği Feride konusu nedir, Feride oyuncuları kimler ve Feride özeti gibi konuları inceliyoruz.

FERİDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın olan Feride, yer altındaki bir dikim atölyesinde terzilik yapmaktadır. Çakma kahraman kıyafetleri diken Feride'nin hayatı, bir gün patronu ile iddiaya girmesi ile bambaşka bir hal alır. Patronu Çetin'e baş kaldıran ve bunun sonucu patronu ile büyük bir iddiaya giren Feride, kendisini bir anda moda devlerine kafa tutan eğlenceli bir yolculuğun içinde bulur.

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmin senaryosunu aynı zamanda filmin başrolünü de üstlenen Zeynep Çamcı kaleme alıyor.

FERİDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı

Oyuncular: Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Ali Barkın

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2020 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma

Senaryo: Zeynep Çamcı

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