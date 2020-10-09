Ferhat Güzel kimdir? Ferhat Güzel kaç yaşında? Ferhat Güzel albümleri neler?

Ferhat Güzel 1973 Şanlıurfa doğumludur. Espirili kişiliği ile bilinen ünlü türkücü Ferhat Güzel kimdir? Ferhat Güzel albümleri neler?

İbo Show programının en ünlü isimleri arasında yer alan Ferhat Güzel, şarkıları ve renkli siması ile bilinmekte. Ferhat Güzel kimdir? Ferhat Güzel albümleri neler?

FERHAT GÜZEL KİMDİR?

Ferhat Güzel 1973 yılında Şanlıurfa Suruç'ta dünyaya geldi. Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı. İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan Ferhat Güzel, konuk olarak katıldığı sinema filmleriyle de biliniyor.

FERHAT GÜZEL ALBÜMLERİ NELER?

Bir Hüzünlü Çiftetelli, Hasret Türküsü, Laf Aramızda/ Derdin Ne Senin