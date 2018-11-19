Ferhat Göçer ve Kızı Yağmur Göçer Buluştu

Bir süredir problem yaşayan Ferhat Göçer ile kızı Yağmur Göçer, buluşup birlikte yemek yedi. Şarkıcı Ferhat Göçer, kızı Yağmur Göçer ile aralarında geçen tartışmayla ilgili "Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz" demişti.

"YÜZ YÜZE DE BULUŞACAĞIZ"

Ferhat Göçer ve kızı Yağmur Göçer cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Baba-kız dün akşam birlikte yemeğe çıktı. Ferhat Göçer şunları söyledi: Akşam buluştuk kızımla, gece gibi eve bıraktım. Karşılıklı konuştuk. Baba olarak neler yapabilirim, o neler yapabilir onu değerlendirdik. Bir baba olarak onun vatana millete hayırlı bir şahsiyet olarak devam etmesini istiyorum. Sadece telefon ve mesajla değil yüz yüze de buluşacağız.