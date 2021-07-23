Ferhat Göçer'den tiyatral şölen
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Ferhat Göçer'den tiyatral şölen

Ferhat Göçer'den tiyatral şölen
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türk edebiyatının unutulmaz ismi Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla hazırlanan 'Aldırma Gönül Müzikali" Kerkisolfej organizasyonu ile Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelendi.

Türk edebiyatının unutulmaz ismi Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla hazırlanan 'Aldırma Gönül Müzikali" Kerkisolfej organizasyonu ile Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelendi.

Sabahattin Ali'nin aşklarının, hüzünlerinin, heyecanlarının, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği "Aldırma Gönül Müzikali" için Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran sanatseverler, Ferhat Göçer'in tiyatral anlatımı ve söylediği Sebahattin Ali şarkıları ile masal gibi bir gece yaşadılar.

Zamana meydan okuyan Bodrum Antik Tiyatro'nun mistik atmosferinde, düşsel bir gecenin mimarı olan Ferhat Göçer gecenin finalini ise "Aldırma Gönül" şarkısına yaptığı bis ile yaptı. - MUĞLA

Ferhat Göçer'den tiyatral şölen
Ferhat Göçer'den tiyatral şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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