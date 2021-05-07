Ferhat Göçer'den Hıncal Uluç'a cevap geldi!

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, kendisini ve sevgilisi Ömür Gedik'i hedef alan Hıncal Uluç'a cevap verdi

Ferhat Göçer'in "Hıncal Uluç'un bugün hakkımda 'Şeyi şeyine denk' bahsi ile kaleme aldığı yazıya cevaptır" diyerek paylaştığı açıklaması şöyle:

"Zalimsin Hıncal Ağabey...İçinden geçtiğimiz bu ağır dönemde hem bir hekim hem sanatçı olarak bir yandan kendimin ve yakınlarımın mücadelesini verirken, bir yandan yöneticisi olduğum kurumlar aracılığı ile zor durumda olan meslektaşlarımız için ekip arkadaşlarımla birlikte canla, başla bağışlar topladık, yaptık.

"SİZDEN MORAL VERMENİZİ BEKLERDİM"

Gerek bireysel, gerek kurumsal, gerek bakanlıklarımızı, özel sektörü destek için teşvik etmeye devam ediyoruz. Tarkan dahil sayısız meslektaşım sessizce ve özveri ile kazandıklarını bağışladılar. Neler yazdınız sustum. Fakat sizden böyle bir ortamda birleştirici, moral verici büyüklük ve erdem beklerken... "Şeyi şeyine denk" cümlesini duymak beni yaraladı ve ağrıma gitti. Sevgi, hoşgörü ve sağlıkla kalın."

Hıncal Uluç ne yazmıştı?

İşte Hıncal Uluç'un tartışma yaratan köşe yazısı:

"Ve de Ömür Gedik" başlıklı yazısında yazdığı "fendim Tarkan, Yıldız Tilbe'nin kampanyasına katılmayı "İşe yaramaz" diye reddetmiş.. Haklıymış Tarkan. Öyle diyor, Ömür..

"Aç müzisyenlere dikkat çekme çığlığı işe yaramıyorsa, senin önerin ne Tarkan" sorusu akla gelmiyor mu?. Susup çekilmek olur mu, Megastar!. Sen tek başına mı Megastar oldun?. Arkanda onlarca müzisyen çalmadı, bir o kadarı da vokal yapmadı, koro olmadı mı?.

Ya sen, "Tarkan haklı" diyen Ömür?. Sen de müzisyensin güya?. Ne zamandır söylemedin. Sevgilin Ferhat Göçer de öyle.. Ama sizin şeyiniz denk nasılsa..

Peki size çalanlar?. O sayede evlerine üç kuruş götürenler?. Onlar ne olacak?.. Ne yapıyorlar, hiç düşündünüz mü?.

Sırtlarına basıp yükseldiğiniz insanların ve ailelerinin şimdi aç oldukları hiç aklınıza geldi mi?.

"Tarkan doğru olanı yaptı.." Sen de doğru olanı yaptın Ömür!. Gebersin müzisyenler, size ne?."

Kaynak: Snob Magazin