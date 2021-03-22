Ferhan Tetik kimdir? Müge Anlı - Ferhan Tetik olayı nedir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
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Ferhan Tetik kimdir? Müge Anlı - Ferhan Tetik olayı nedir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?

22.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:50
Ferhan Tetik kimdir? Müge Anlı - Ferhan Tetik olayı nedir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?

Ferhan Tetik kimdir? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ferhan Tetik konusu ele alınıyor. Müge Anlı - Ferhan Tetik olayı nedir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?

Müge Anlı - Ferhan Tetik olayı nedir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Ferhan Tetik kimdir? Ferhan Tetik nerede?

FERHAN TETİK KİMDİR?

Yalova Çiftlikköy'de eşi Hülya Hanım'la yaşayan Ferhan Tetik, 52 yaşında 2 çocuk babasıdır.

MÜGE ANLI - FERHAN TETİK BULUNDU MU?

Ferhan Tetik'i arama çalışmaları sürüyor.

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