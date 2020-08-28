Ferhan Şoray kimdir? Ferhan Şensoy kaç yaşında? Ferhan Şensoy evli mi? Ferhan Şoray mesleği nedir?
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Ferhan Şoray kimdir? Ferhan Şensoy kaç yaşında? Ferhan Şensoy evli mi? Ferhan Şoray mesleği nedir?

Tiyatro üstadı olarak bilinen senaryo yazarı, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Münir Özkul'dan aldığı kavuğu Rasim Öztekin'e devretmiştir. Peki, Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy nereli?

Ferhan Şoray kimdir? Ferhan Şensoy kaç yaşında? Ferhan Şensoy evli mi? Ferhan Şoray mesleği nedir?
28.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:48

Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, tiyatroya katkıları ile takdir toplamaktadır. Her oyundaki emeği geçenlere, zaman gözetmeksizin oyun gelirlerinden pay vererek malî olarak da Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmiştir

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı.

İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı.Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini kazandı.

Ferhan Şoray kimdir? Ferhana Şensoy kaç yaşında? Ferhan Şensoy evli mi? Ferhan Şoray mesleği nedir?

FERHAN ŞENSOY EVLİ Mİ?

Ferhan Şensoy, 1988 yılında Derya Baykal ile evlendi ve 2004 yılında boşandı. İkilinin Derya Şensoy ve Ferhan Şensoy adında iki kızı bulunmakta. Daha sonra Ferhan Şensoy'un aynı tiyatro oyununda rol aldığı Elif Durdu ile evlendiği kulaktan kulağa yayıldı.

Ferhan Şoray kimdir? Ferhana Şensoy kaç yaşında? Ferhan Şensoy evli mi? Ferhan Şoray mesleği nedir?

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