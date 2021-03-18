Ferdi Tayfur - Sanmaki Yaşıyorum sözleri | Sanmaki Yaşıyorum arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Sanmaki Yaşıyorum' şarkısıdır. Peki Sanmaki Yaşıyorum sözleri nelerdir? Sanmaki Yaşıyorum şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Sanmaki Yaşıyorum şarkısıdır. Peki Sanmaki Yaşıyorum sözleri nelerdir? Sanmaki Yaşıyorum arabesk sözleri haberimizde...

SANMAKİ YAŞIYORUM SÖZLERİ

İstemem güneş batsın

İstemem karanlığı

Böyle bir akşam üstü ah

Çıkardın dargınlığı

Karanlık bahtım gibi

Sardı tüm benliğimi

Böyle bir akşamüstü

Bıraktın ellerimi

Böyle bir akşamüstü ah

Bıraktın ellerimi

Sanma ki yaşıyorum

Sanma ki ben çok mutluyum

Tek tesellim hayallerim

Kendi kendimi arıyorum

Sanma ki yaşıyorum

Sanma ki ben çok mutluyum

Tek tesellim hayallerim

Kendi kendimi arıyorum

Gururun mu bırakmaz?

Geri dönmeye seni

Acılara bürüdün ah

Hem kendini hem beni

Aşkta gurur olmazmış

Bunu sen söylemiştin

Ellerin ellerimde ah

Ne yeminler etmiştin

Gözlerin gözlerimde

Çok yeminler etmiştin

Sanma ki yaşıyorum

Sanma ki ben çok mutluyum

Tek tesellim hayallerim

Kendi kendimi arıyorum

Sanma ki yaşıyorum

Sanma ki ben çok mutluyum

Tek tesellim hayallerim

Kendi kendimi arıyorum

Sanma ki yaşıyorum

Sanma ki ben çok mutluyum

Tek tesellim hayallerim

Kendi kendimi arıyorum

Sanma ki yaşıyorum

Sanma ki ben çok mutluyum

Tek tesellim hayallerim

Kendi kendimi arıyorum

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.