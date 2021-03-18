Ferdi Tayfur - Sanmaki Yaşıyorum sözleri | Sanmaki Yaşıyorum arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!
Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Sanmaki Yaşıyorum' şarkısıdır. Peki Sanmaki Yaşıyorum sözleri nelerdir? Sanmaki Yaşıyorum şarkı sözü!
Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Sanmaki Yaşıyorum şarkısıdır. Peki Sanmaki Yaşıyorum sözleri nelerdir? Sanmaki Yaşıyorum arabesk sözleri haberimizde...
SANMAKİ YAŞIYORUM SÖZLERİ
İstemem güneş batsın
İstemem karanlığı
Böyle bir akşam üstü ah
Çıkardın dargınlığı
Karanlık bahtım gibi
Sardı tüm benliğimi
Böyle bir akşamüstü
Bıraktın ellerimi
Böyle bir akşamüstü ah
Bıraktın ellerimi
Sanma ki yaşıyorum
Sanma ki ben çok mutluyum
Tek tesellim hayallerim
Kendi kendimi arıyorum
Sanma ki yaşıyorum
Sanma ki ben çok mutluyum
Tek tesellim hayallerim
Kendi kendimi arıyorum
Gururun mu bırakmaz?
Geri dönmeye seni
Acılara bürüdün ah
Hem kendini hem beni
Aşkta gurur olmazmış
Bunu sen söylemiştin
Ellerin ellerimde ah
Ne yeminler etmiştin
Gözlerin gözlerimde
Çok yeminler etmiştin
Sanma ki yaşıyorum
Sanma ki ben çok mutluyum
Tek tesellim hayallerim
Kendi kendimi arıyorum
Sanma ki yaşıyorum
Sanma ki ben çok mutluyum
Tek tesellim hayallerim
Kendi kendimi arıyorum
Sanma ki yaşıyorum
Sanma ki ben çok mutluyum
Tek tesellim hayallerim
Kendi kendimi arıyorum
Sanma ki yaşıyorum
Sanma ki ben çok mutluyum
Tek tesellim hayallerim
Kendi kendimi arıyorum
FERDİ TAYFUR REKORLARI
Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.
Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.