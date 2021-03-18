Ferdi Tayfur - Bana Sor sözleri | Bana Sor arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Bana Sor' şarkısıdır. Peki Bana Sor sözleri nelerdir? Bana Sor şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Bana Sor şarkısıdır. Peki Bana Sor sözleri nelerdir? Bana Sor arabesk sözleri haberimizde...

BANA SOR SÖZLERİ

Uykusuz gecelerin sabahını bana sor

Yarım kalan aşkımın acısnı bana sor

Uykusuz gecelerin sabahını bana sor

Yarım kalan aşkımın acısnı bana sor

Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor

Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor

Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor

Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor

Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların

Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor

Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların

Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor

Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor

Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor

Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor

Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor

Karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin

Bomboş kalan bir elin acısını bana sor

Bana sor yanlızlığı, ayrılığı bana sor

Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor, bana sor

Bana sor yanlızlığı, ayrılığı bana sor

Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.