Ferdi Tayfur - Bana Da Söyle sözleri | Bana Da Söyle arabesk şarkı sözleri nelerdir? Ferdi Tayfur Rekorları!

Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'un şarkı sözleri merak ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran şarkıları bulunan Ferdi Tayfur'un yüzlerce söz ve bestesi mevcuttur. En beğenilen arabesk şarkılarından birisi 'Bana Da Söyle' şarkısıdır. Peki Bana Da Söyle sözleri nelerdir? Bana Da Söyle şarkı sözü!

Ferdi Tayfur'un en beğenilen parçalarından birisi Bana Da Söyle şarkısıdır. Peki Bana Da Söyle sözleri nelerdir? Bana Da Söyle arabesk sözleri haberimizde...

BANA DA SÖYLE SÖZLERİ

Yılları bir güne nasıl sığdırdın?

Banada söyle, banada söyle bende bileyim.

Hasretin acısını nasıl dindirdin?

Banada söyle, banada söyle bende bileyim.

Yüreğin ince ince sızlamadı mı?

Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?

Banada söyle, banada söyle,

Banada söyle bende bileyim.

Yüreğin ince ince sızlamadı mı?

Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?

Banada söyle, banada söyle,

Banada söyle bende bileyim.

Sana yalvarmıştım

Sana yakarmıştım

Senden başka kimsem

Kimsem yok demiştim

Sana yalvarmıştım

Sana ağlamıştım

Senden başka kimsem

Kimsem yok demiştim

Ben şimdi uzakta, hasret içindeyim.

Sen yoksun yanımda, hayalindeyim.

Anlatmadın ki bana derdini,

Söylemedin ki nerden bileyim?

Yüreğin ince ince sızlamadı mı?

Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?

Banada söyle, banada söyle

Banada söyle bende bileyim

Yüreğin ince ince sızlamadı mı?

Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?

Banada söyle, banada söyle,

Banada söyle bende bileyim

Yılları bir güne nasıl sığdırdın?

Banada söyle bende bileyim.

Hasretin acısını nasıl dindirdin?

Banada söyle bende bileyim.

Banada söyle, banada söyle bende bileyim.

Yüreğin ince ince sızlamadı mı?

Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?

Banada söyle, banada söyle,

Banada söyle bende bileyim

Yüreğin ince ince sızlamadı mı?

Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?

FERDİ TAYFUR REKORLARI

Ferdi Tayfur'un müzik alanında birçok rekoru bulunmaktadır. Üstelik hala kırılmayan rekorları da vardır.

Ferdi Tayfur'un Gülhane konserine 200 bin kişi katılmıştır. Bu alanda rekor hala kendisine aittir. Yüzlerce söz ve bestesi bulunan Ferdi Tayfur'un 100 e yakın albümü vardır. 9 defa altın plak ödülü kazanmıştır ve birçok ödülü de mevcuttur. Ferdi Tayfur'un Prangalar albümü yaklaşık 5 milyon adet satmıştır ve Türkiye'de en çok satılan albümlerden birisidir. Ayrıca bu albüm 2 yıl piyasada kalmış ve rekor kırmıştır. Emmioğlu şarkısı Kral TV'de 60 hafta yani 1 yıl 2 ay boyunca ilk sırada kalmıştır ve tüm zamanların rekorunu kırmıştır.