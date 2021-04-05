Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Şaka Yaptım şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Şaka Yaptım sözleri!
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Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Şaka Yaptım şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Şaka Yaptım sözleri!

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Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Şaka Yaptım şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Şaka Yaptım sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Şaka Yaptım şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Şaka Yaptım sözleri!

En sevilen şarkılardan olan Şaka Yaptım şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Şaka Yaptım şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Şaka Yaptım sözleri konularını araştırdı.

ŞAKA YAPTIM ŞARKI SÖZLERİ!

Nejat Alp & Seda Sayan

Ayrilmaliyiz senle ikimiz,

Mutlu olamayiz biz,

Hasret ikimizi kavursa bile.

Unutmaliyiz bu sevgimizi unutmaliyiz biz,

Gozumuzde yas kalmasa bile.

Soyleme soyleme, dayanmaz yuregim soyleme,

Dur isteme dur, ayrilik olum gibi isteme.

Saka yaptim saka yaptim sevgilim ayrilirmiyim,

Senin gibi sevgiliyi omrumce birakirmiyim.

Bir an sahi sanmistim,

Nasilda inanmistim,

Sozlerine kanmistim,

Ayrilik var sanmistim, delisin delisin.

Saka bile olsa deme, ates duser yuregime,

Nasil razi olur gonlun,

Bana boyle sozler etmeye.

Saka yaptim saka yaptim sevgilim ayrilirmiyim,

Senin gibi sevgiliyi omrumce birakirmiyim.

Delisin, delisin.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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