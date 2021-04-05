Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Hey Gidi Koca Dünya şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Hey Gidi Koca Dünya sözleri!
Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Hey Gidi Koca Dünya şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Hey Gidi Koca Dünya sözleri!
En sevilen şarkılardan olan Hey Gidi Koca Dünya şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Hey Gidi Koca Dünya şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Hey Gidi Koca Dünya sözleri konularını araştırdı.
HEY GİDİ KOCA DÜNYA ŞARKI SÖZLERİ!
Beyoğlunda gezersin
Gözlerini süzersin aah
Beyoğlunda gezersin
Gözlerini süzersin
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin beni üzersin
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin beni üzersin
Ah ah fıkır fıkır fıkırdama
Gel bana gel
Ah ah şıkır şıkır şıkırdama
Gel bana gel
Mavi gözlük takarsın
Çok canları yakarsın aah
Mavi gözlük takarsın
Çok canları yakarsın
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin benden kaçarsın
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin benden kaçarsın
Ah ah fıkır fıkır fıkırdama
Gel bana gel
Ah ah şıkır şıkır şıkırdama
Gel bana gel