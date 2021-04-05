Ferdi Özbeğen şarkı sözler! Hey Gidi Koca Dünya şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Hey Gidi Koca Dünya sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Hey Gidi Koca Dünya şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Hey Gidi Koca Dünya sözleri!

En sevilen şarkılardan olan Hey Gidi Koca Dünya şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Hey Gidi Koca Dünya şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Hey Gidi Koca Dünya sözleri konularını araştırdı.

HEY GİDİ KOCA DÜNYA ŞARKI SÖZLERİ!

Beyoğlunda gezersin

Gözlerini süzersin aah

Beyoğlunda gezersin

Gözlerini süzersin

Sevdiceğim yavrucağım

Niçin niçin beni üzersin

Sevdiceğim yavrucağım

Niçin niçin beni üzersin

Ah ah fıkır fıkır fıkırdama

Gel bana gel

Ah ah şıkır şıkır şıkırdama

Gel bana gel

Mavi gözlük takarsın

Çok canları yakarsın aah

Mavi gözlük takarsın

Çok canları yakarsın

Sevdiceğim yavrucağım

Niçin niçin benden kaçarsın

Sevdiceğim yavrucağım

Niçin niçin benden kaçarsın

Ah ah fıkır fıkır fıkırdama

Gel bana gel

Ah ah şıkır şıkır şıkırdama

Gel bana gel