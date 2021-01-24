Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor
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Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor

24.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:51
Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor

Piyanist şantör, taverna müziğini Türkiye'de ilk başlatan merhum sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor. Senaryosunu Ebru Yaşar Seçen'in yazdığı ve çekimlerin haziran ayında başlayacağı sinema fimi şimdiden merak konusu oldu

Yapımcılığını Fikret Bakıcın'ın yaptığı ve müzik yaptığı dönemin en popüler isimlerinden bir olan Ferdi Özbeğen, şimdilerde yeni sinema filmiyle bir kez daha gündeme geliyor. 90'lı yıllara kadar adından en çok bahsettiren sanatçılar arasında ve plakların satış rekorları kıran sanatçıya, geniş bir film cast'ıyla hayranlarına sunulacak.

Kaynak: Snob Magazin

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