Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor
24.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:51
Piyanist şantör, taverna müziğini Türkiye'de ilk başlatan merhum sanatçı Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor. Senaryosunu Ebru Yaşar Seçen'in yazdığı ve çekimlerin haziran ayında başlayacağı sinema fimi şimdiden merak konusu oldu
Yapımcılığını Fikret Bakıcın'ın yaptığı ve müzik yaptığı dönemin en popüler isimlerinden bir olan Ferdi Özbeğen, şimdilerde yeni sinema filmiyle bir kez daha gündeme geliyor. 90'lı yıllara kadar adından en çok bahsettiren sanatçılar arasında ve plakların satış rekorları kıran sanatçıya, geniş bir film cast'ıyla hayranlarına sunulacak.
Kaynak: Snob Magazin