Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor

Yapımcılığını Fikret Bakıcın'ın yaptığı ve müzik yaptığı dönemin en popüler isimlerinden bir olan Ferdi Özbeğen, şimdilerde yeni sinema filmiyle bir kez daha gündeme geliyor. 90'lı yıllara kadar adından en çok bahsettiren sanatçılar arasında ve plakların satış rekorları kıran sanatçıya, geniş bir film cast'ıyla hayranlarına sunulacak.





Kaynak: Snob Magazin